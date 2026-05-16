به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله نیمه پایانی رقابت های والیبال لیگ قهرمانان آسیا امروز شنبه، تیم جاکارتا باهایانگ کارا پرسیس تایلند در سه ست پیاپی بترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳، ۲۷ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۳ مقابل حریف خود تیم هیوندای کپیتال اسکای‌واکرز کره جنوبی به برتری رسید تا فردا در دیدار پایانی برابر فولاد سیرجان ایرانیان به میدان برود.

دیدارهای رده بندی و پایانی والیبال لیگ قهرمانان مردان آسیا فردا (یکشنبه ۲۷ اردیبهشت) برگزار می‌شود که برنامه آن‌ها به قرار زیر است:

رده بندی؛ ساعت ۱۱:۳۰: هیوندای کپیتال اسکای‌واکرز کره‌جنوبی – جی تکت استینگ آئیچی ژاپن

فینال؛ ساعت ۱۵:۳۰: فولاد سیرجان ایرانیان – جاکارتا باهایانگ کارا پرسیس اندونزی