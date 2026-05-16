خبرهای جالب و متنوع از ۴ شهرستان گیلان در بسته اخبار کوتاه گنجانده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، خبرهای اجتماعی، اقتصادی و متنوع دیگری در بسته اخبار کوتاه جای گرفته است.
آغاز برداشت برگ سبز چای در آستانه اشرفیه
فرماندار آستانه اشرفیه در حاشیه نخستین برداشت برگ سبز چای گفت: این شهرستان بیش از ۲۲۰ هکتار باغ چای دارد، که پیش بینی میشود امسال افزون بر یک میلیون کیلوگرم برگ سبز چای از این باغها برداشت شود.
همافزایی مسئولان استانی و فعالان اقتصادی برای رفع موانع تولید در لاهیجان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان در این نشست گفت: حمایت از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران از اولویتهای مهم دولت است و همه دستگاههای اجرایی موظفاند با همافزایی و تعامل سازنده، موانع موجود بر سر راه تولید را برطرف کنند.
معاینه رایگان بیماران در تالش
به مناسبت هفته هلال احمر، کاروان سلامت جمعیت هلال احمر تالش با حضور در روستای شلقون بخش حویق، به ۱۵۰ نفر از اهالی این روستا خدمات پزشکی ارائه کردند و ۸۰ میلیون تومان داروی رایگان هم بین آنان توزیع شد.
معاینه رایگان بیماران درصومعه سرا
۲۵۰ بیمار روستای بزرگ تنیان صومعه سرا هم به همت تیم پزشکی قرارگاه جهادی امام رضا (ع) رایگان معاینه شدند. در این مراسم، ۷ پزشک متخصص، عمومی و ماما، خدمات مختلف پزشکی و درمانی به بیماران ارائه کردند.