معاون اول رئیس جمهور گفت: اکنون دورانی است که باید ساعت را از مچ خود باز کنیم، چون ساعت انجام وظیفه در نگاه ارزشی و جهادی، ملاک نیست و در همه لحظههای شبانهروز با رویکردی جهادی، مسئولانه و خستگیناپذیر، باید در مسیر حل مسائل مردم گام برداریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا عارف در دیدار با مدیران صنعت فولاد خوزستان با توجه به انواع توطئه دشمن ضد ایران، اظهار داشت: جریانهای سیاسی و اقوام، سرمایه کشور هستند، اما دشمن در گذشته درصدد بود با اختلافافکنی در داخل کشور از این سرمایهها ضد خودمان بهره ببرد؛ دشمن وقتی در راهبرد سرنگونی نظام در جنگ ۱۲ روزه و کودتای دی ناموفق شد، تضعیف نظام را به عنوان هدف خود انتخاب کرد. بنابر این، حمله به اقتصاد و زیرساختهای علمی کشور را در جنگ تحمیلی سوم دنبال کرد. با این حال، با مقاومت رزمندگان و در میدانبودن مردم و مدیران ارشد، دشمن نتوانست به هدفهای خود برسد.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: حمله به فولاد و پتروشیمی، هدفدار و برای ضربه اقتصادی و به تسلیمکشاندن ایران بود. راهبرد ما نهفقط بازسازی این صنعتها بلکه نوسازی و به سازی با استفاده از فناوریهای روز دنیا است.
او، وحدت و انسجام ملی، شکست توطئه ایرانهراسی، اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز، شکست هیمنه پوشالی و سلطهطلبی آمریکا در دنیا را از دستاوردهای دفاع مقدس سوم دانست و گفت: جایگاه ایران نیز در مقایسه با پیش از این جنگ، تغییر کرده است. ایران، دیگر کشوری که تحریم شود، نیست. البته ما در این مسیر هزینه بسیاری دادهایم، اما قصد تسلیمشدن نداشتهایم، چون هزینه تسلیم، بیشتر از مقاومت است.
عارف اظهار داشت: رهبر شهید انقلاب اسلامی، همواره بر توسعه علمی و فناوری کشور تأکید داشتند و بر اساس این راهبرد با تلاش دانشمندان و متخصصان کشورمان، دستاوردهای علمی فراوان و منحصر بهفردی بهدست آوردهایم که یک نمونه آن، توان پهپادی است. با کوشش و انگیزه این نخبگان علمی، در فاصله جنگ ۱۲ روزه تا جنگ تحمیلی سوم، جهش علمی و فناوری در کشور روی داد. جنگها بر اساس علم و فناوری است و ما این فناوری را با دانش بومی بهدست آوردهایم. جهتگیری دولت نیز دستیابی به جایگاه نخست منطقه در علم و فناوری است.
معاون اول رئیس جمهور، همچنین با توجه به لزوم تهیه برنامههای کشور، متناسب با جایگاه جدید ایران پس از این جنگ، تصریح کرد: ما استفاده از دانش و فناوری بومی خود را محدود نکردهایم و در اختیار کشورهای منطقه قرار میدهیم، چون راهبرد ایران در جایگاه جدید خود، همکاری و تعامل با این کشورها برای تأمین امنیت، آسایش و رفاه کل منطقه است.
عارف، همچنین با توجه به اقتدار ایران در سه جبهه میدان، خیابان و سیاست خارجی، گفت: صنعت نیز در دوره جنگ تحمیلی سوم، میدان ایثار و خدمت بود و فعالیت خود را متوقف نکرد؛ اکنون نیز به فعالیت جهادی نیازمندیم و باید همه انرژی و توان خود را بهصورت جهادی بهکار ببریم و به ساعت خود، نگاه نکنیم. اکنون دورانی است که باید ساعت را از مچ خود باز کنیم.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: نگاه سنتی به انجام وظیفههای خود را باید کنار بگذاریم. ساعت انجام وظیفه در نگاه ارزشی و جهادی، ملاک نیست، چون در هر ثانیه باید کار مثبتی انجام شود. مطمئن هستیم با این رویکرد، صنعتهای آسیبدیده، سریعتر از برنامههای تدوینشده، بازسازی، نوسازی و بهسازی میشوند.
عارف تصریح کرد: وظیفه دولت، این است که همه امکانها را در اختیار حل مسائل کشور قرار دهد؛ البته نباید خطایی در خدمترسانی باشد، چون حتی یک خطا ممکن است که موجب بیانگیزگی بخشهای دیگر شود.
معاون اول رئیس جمهور در پایان با توجه به نقش آقای پزشکیان در تأمین کالاهای اساسی و کمک به معیشت مردم، گفت: رئیس جمهور در جنگ تحمیلی سوم، هم در خیابان، کنار مردم بود و هم نشستهای مختلف با بخشهای گوناگون اجرایی و خدماتی داشت. تعداد نشستهایی که آقای پزشکیان برای تأمین کالاهای اساسی برگزار کرد، بسیار بود که نتیجه آن، آرامش در بازار و فراوانی کالاها در فروشگاهها شد؛ البته گرانی وجود دارد که با ساز و کارهای طرحشده، باید حل شود.