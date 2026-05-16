آشنایی کودکان و نوجوانان با موضوع صرفه جویی در مصرف انرژی، موضوع برنامه «ایدانو»، است که از شبکه دو پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «ایدانو»، به تهیه کنندگی مرضیه شاه حسینی و الهام جهانشاهی فرد، در ۱۰ قسمت از سه شنبه تا پنج شنبه ساعت ۱۷، پخش می‌شود.

مرضیه شاه حسینی، یکی از تهیه کنندگان برنامه «ایدانو»، با حضور در استودیو شبکه خبر در بخشی از سخنان خود درباره نوآوری این برنامه در مقایسه با سایر برنامه های تلویزیونی با موضوع صرفه جویی در مصرف برق، گفت: این برنامه در راستای آگاهی بخشی به بچه ها درباره مصرف بهینه برق تولید شده است.

وی افزود: شروع برنامه به این شکل بود که یک آموزش به بچه ها داده شود با مشورت هایی که با کارشناسان صورت گرفت، یک فراخوانی داده شد، برای اینکه این فراخوان ملی شود، یک برنامه در برنامه شاد پخش کردیم با عروسک هایی که مطمئن بودیم برنامه را جذاب می کنند.

برنامه با اینکه برنامه اول بود و تبلیغاتی هم درباره آن صورت نگرفته بود و درون سازمانی بود، در مرحله اول پنج هزار تا ایده دریافت کردیم در رده سنی ۱۰ تا ۱۷ سال، داوری سختی بود چون مجبور بودیم از بین این همه ایده فقط ۱۸ ایده انتخاب شود.

در بخش مقدماتی همه ۱۸ نفر شرکت می‌کنند، از بین ۱۸ نفر، ۹ نفر وارد مرحله نیمه نهایی می‌شوند و از بین ۹ نفر هم سه نفر فینالیست برنامه می‌شوند.

وی در پاسخ به این سوال که ایده ها قابلیت اجرا شدن دارند گفت: ما در این مسیر از دوستانی کمک گرفتیم که این مسیر، مسیری باشد که ایده هایی که هست قابل اجرا باشد. این فصل اول در واقع فقط معرفی این برنامه است در سطح ملی به نوجوانان. روی همین ایده ها که وارد شدن کار می کنیم و انشاالله برای فصل دوم بتوانیم گسترده تر کار کنیم و سراغ بچه هایی برویم که بتوانند ایده های خود را تبدیل به اجرا بکنند.

ایده ها از صفر تا صد، برای خود بچه هاست، ایده اولیه برای بچه هاست ولی ما در این مسیر به اندازه ده تا بیست جلسه با کارشناسان مربوط هم انرژی و هم آموزش جلسه گذاشتبم تا بچه ها را سوق بدهند به این که بچه ها بتوانند ایده ها خود را بهتر ارائه بدهند.

در این مرحله بچه ها از سراسر کشور چه پسر و چه دختر، ایده های خود را فرستادن از اکثر شهرستان ها ولی انتخاب ها بیشتر از استان تهران بودند. برای تهیه برنامه سعی کردیم که برنامه جذاب باشد به این نیت که مورد پسند نوجوانان باشد. ما قصد داریم بچه هایی که کمتر به این موضوع فکر می کنند و دغدغه دارند کمک کنیم که به این سمت سوق پیدا کنند.

وی گفت: در مسیر ساخت این برنامه به این نتیجه رسیدیم که بچه ها از آن چیزی که ما فکر می کنیم جلوتر هستند و خلاق تر و فقط کافی است مسیر را به آنها نشان دهیم.

