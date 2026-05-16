روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش از ارائه تسهیلات با هدف حمایت از کسب‌وکارها، ساکنان و فعالان اقتصادی کیش خبر داد.

ارائه تسهیلات با هدف حمایت از کسب‌وکارها، ساکنان و فعالان اقتصادی کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: تسهیلات طرح کیش‌یار با هماهنگی و مشارکت یکی از بانک‌ها و بخش خصوصی عملیاتی و اجرای آزمایشی از امروز در کیش آغاز شده است.

سازمان منطقه آزاد کیش با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، در راستای حمایت از معیشت مردم، تقویت قدرت خرید ساکنان و پشتیبانی از فعالان اقتصادی و صنفی، با مشارکت بخش خصوصی اقدام به طراحی و اجرای روش‌های جدید تأمین مالی و خدمات اعتباری کرده است.

در قالب طرح کیش‌یار، مراحل دریافت خدمات تسهیلات، ساده، سریع و غیرحضوری پیش‌بینی شده تا دسترسی شهروندان و گردشگران به تسهیلات مالی تسهیل شود.

تسهیلات فوری برخط در یکی از طرح‌ها تا سقف ۵۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۱۲ ماهه برای ساکنان و گردشگران در نظر گرفته شده است و در طرح دیگر، تسهیلات صد، دویست و سیصد میلیون تومانی با بازپرداخت ۳۶ ماه ویژه ساکنان پیش بینی شده و با فرآیند دریافت ساده‌تر ارائه خواهد شد.

این تسهیلات با هدف تأمین نیاز‌های مختلف شهروندان در حوزه‌های خرید کالا و خدمات، سلامت و درمان و ودیعه مسکن ارائه می‌شود.

بستر ارائه خدمات از طریق سامانه برخط فراهم شده و متقاضیان می‌توانند برای آشنایی با خدمات و ثبت درخواست به نشانی royal.kish.ir مراجعه کنند.

با هدف تسهیل دسترسی شهروندان و فعالان اقتصادی به اطلاعات و خدمات طرح، میز‌های اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات در بازار‌های کیش مستقر شده‌اند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، رونمایی رسمی طرح کیش‌یار با حضور مقام‌های کشوری و مسئولان اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش به‌زودی برگزار خواهد شد و جزئیات تکمیلی و روش بهره‌مندی از خدمات آن به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.