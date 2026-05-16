جلسه شورای اداری شهرستان ملایر با هدف بررسی مسائل و برنامههای اجرایی این شهرستان در سال برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ در این نشست فرماندار و نمایندگان بر ضرورت برنامه ریزی ویژه برای مدیریت حوزه کاری مدیران در شهرستان در سال جاری تاکید کردند.
فرماندار ملایر گفت: در شرایط جنگی نباید کارها را تعطیل کرده و به سرنوشت جنگ گره بزنیم بلکه باید به صورت مضاعف کار کنیم تا گره از مشکلات مردم باز شود.
حجت الاسلام آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: مهمترین پروژه امسال ما در شهرستان ملایر پروژه مسکن ملی ۵۱۵ هکتاری است
احمد آریایی نژاد نماینده مردم ملایر در مجلس هم گفت:در بحث اشتغال زایی و برنامه ریزی برای توسعه واحدهای تولیدی اقدامات خوبی انجام شده است و یکی از شهرکهای مورد نظر ما برای توسعه اشتغال زایی شهرک صنعتی قشلاق پیرحیاتی است.