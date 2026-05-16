همزمان با افتتاح ۱۶۰ طرح بهداشتی، ۲۸ طرح درمانی، ۱۰ مرکز سراج در سراسر کشور، مرکز خدمات جامع سلامت روستایی مزرعه نو اردکان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با هفته ملی سلامت و با حضور وبیناری دکتر محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز خدمات جامع سلامت حضرت ابوالفضل (ع) مزرعه نو شهرستان اردکان افتتاح شد.

این مرکز با مشارکت خیِر نیک اندیش، رضا طحانی با زیربنای ۷۷۰ مترمربع، صرف اعتبار ۱۵۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال به انضمام دو باب محل زیست با زیربنای ۲۴۰ متر مربع احداث شده است.

در این مرکز خدمات پزشک عمومی، واکسیناسیون، خدمات مادر و کودک، بهداشت محیط و حرفه‌ای، نمونه گیری آزمایشگاه، روانشناس و تغذیه به ۱۵۰۰ نفر جمعیت تحت پوشش ارائه می‌شود.