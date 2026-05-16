مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه گفت: هلالاحمر این استان ۲۴۵ تیم امدادی، به ۱۶۰ نقطه حادثهدیده امدادرسانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما افشین یگانه مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه گفت: تجربه جنگ ۱۲ روزه، زمینهساز برنامهریزی دقیقتر و حضور تخصصیتر نیروهای هلالاحمر در جنگ رمضان شد و بر همین اساس آموزشهای ویژه «کد ۲» برای کارکنان اجرایی شد.
وی افزود: بر اساس این آموزشها، هر نیروی اداری هلالاحمر در زمان بحران، علاوه بر وظایف روزمره، مأموریت مشخص عملیاتی نیز بر عهده دارد تا در شرایط بحرانی بتواند نقش موثری ایفا کند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کرمانشاه با بیان اینکه استان به سه قرارگاه منطقهای تقسیم شد، تصریح کرد: این قرارگاهها در مناطق اورامانات، جنوب غربی و شرق استان مستقر شدند تا در صورت آسیب به زیرساختهای اصلی، عملیات امدادرسانی بدون وقفه ادامه یابد.
وی ادامه داد: شهر کرمانشاه نیز به هفت پهنه عملیاتی تقسیم شد و نیروهای امدادی متناسب با شعاع عملیاتی هر منطقه در محل مستقر شدند تا سرعت واکنش افزایش یابد.
یگانه گفت:: در جریان جنگ رمضان، مرکز EOC هلالاحمر استان ۱۶۰ حادثه و نقطه اصابت را ثبت کرد و در مجموع ۲۷۱ مصدوم توسط نیروهای امدادی رهاسازی و به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی ادامه داد: همچنین ۱۳۵ شهید از محل حوادث به پزشکی قانونی انتقال یافتند و در این مدت ۸۳۴ نیروی امدادی با استفاده از ۲۳۰ دستگاه ناوگان امدادی در عملیاتها مشارکت داشتند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه با اشاره به نقش سگهای زندهیاب هلالاحمر تصریح کرد: ۲ قلاده سگ زندهیاب به نامهای «رایدر» و «ولف» در عملیاتها حضور داشتند و موفق شدند بیش از ۱۲ فرد گرفتار زیر آوار را شناسایی کنند.
وی ادامه داد: یک قلاده سگ زندهیاب دیگر نیز در حال گذراندن دوره آموزشی است و پس از ۲ سال آموزش تخصصی وارد چرخه عملیاتی خواهد شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه با اشاره به ارزیابی مستمر عملیاتها گفت: پس از هر عملیات، تیمهای تخصصی با استفاده از تصاویر ثبت شده توسط دوربینهای GOPRO نقاط ضعف و قوت عملیاتها را تحلیل میکردند تا ایرادات احتمالی به سرعت برطرف شود.
یگانه از اجرای برنامههای حمایت روانی برای حادثهدیدگان خبر داد و گفت: تیمهای «سحر» در حوزه جوانان و مرکز ۴۰۳۰ هلالاحمر، خدمات مشاوره و حمایت روانی را به خانوادههای آسیبدیده ارائه کردند.
وی با اشاره به آموزشهای محلهمحور امداد و کمکهای اولیه افزود: با همکاری بسیج جامعه پزشکی، ستاد اجرایی فرمان امام و مجموعههای مردمنهاد، آموزشهای عمومی در مناطق مختلف اجرا شد که نقش مهمی در افزایش آمادگی مردم داشت.
مدیرعامل هلالاحمر کرمانشاه ادامه داد: داروخانه هلالاحمر نیز در این مدت به بیش از یک هزار و ۸۳۰ مراجعهکننده خدمات دارویی ارائه کرد و مراکز درمانی و توانبخشی هلالاحمر حتی در زمان حملات نیز تعطیل نشدند.
وی گفت: برای پشتیبانی از نیروهای امدادی نیز آشپزخانه سیار هلالاحمر در طول ۴۰ روز جنگ فعال بود و غذای گرم توسط داوطلبان و بازنشستگان این مجموعه طبخ و توزیع میشد.