به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در نشست بررسی وضعیت تصادفات در استان کردستان، مسئولان بر لزوم تقویت زیرساخت‌های ترافیکی، توسعه دوربین‌های هوشمند و ارتقای فرهنگ رانندگی تأکید کردند.

رئیس پلیس راهور کردستان با اشاره به آمار تصادفات درون‌شهری گفت: پارسال ۶۸ نفر در تصادفات شهری جان خود را از دست داده‌اند که نسبت به سال قبل از آن حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است. در همین مدت ۳ هزار و ۴۷۷ نفر نیز مجروح شده‌اند که نشان‌دهنده کاهش ۱۲ درصدی مصدومان است.

به گفته وی، آمار تصادفات در شهر‌های سنندج، قروه، کامیاران، بیجار و دهگلان افزایش داشته، اما در سایر شهر‌های استان کاهش یافته یا بدون تغییر بوده است.

سرهنگ همتی‌زاده توسعه دوربین‌های هوشمند ثبت تخلف، جلوگیری از تردد خودرو‌های سنگین در مرکز شهر، تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، افزایش چراغ‌های هوشمند در تقاطع‌ها و رفع نقاط حادثه‌خیز را از مهم‌ترین اقدامات مورد نیاز برای کاهش تصادفات عنوان کرد.

وی همچنین افزایش موتورسیکلت‌سواران و استفاده نکردن از کلاه ایمنی را از عوامل مهم حوادث دانست و خواستار برخورد جدی‌تر با تخلفات پلاک و موتورسیکلت شد.

در ادامه، رئیس پلیس راه کردستان نیز با اشاره به افزایش ۲ درصدی تلفات جاده‌ای در سال گذشته گفت: با این حال وضعیت تصادفات در فروردین‌ماه امسال مطلوب نیست.

سرهنگ عبدالملکی به مشکلات بلوار مقابل فرودگاه سنندج اشاره کرد و افزود: نبود اقدامات آرام‌سازی ترافیک، تردد خودرو‌های سنگین و حصارکشی نشدن پارک این محدوده، احتمال تصادف با عابران پیاده را افزایش داده است.

وی همچنین وضعیت ورودی استان از سمت همدان را نامناسب دانست و بر ضرورت نصب تابلو‌ها و علائم راهنمایی و رانندگی در این مسیر تأکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان نیز در این نشست با اشاره به آمار کلی تصادفات استان گفت: سال ۱۴۰۳ در مجموع ۴۶۵ نفر در تصادفات استان جان باختند که این رقم سال گذشته به ۴۷۵ نفر رسیده و حدود ۲ درصد افزایش داشته است.

حبیبی با تأکید بر لزوم استفاده از سامانه‌های هوشمند نظارتی افزود: در برخی محور‌های استان، از جمله مسیر‌های منتهی به قروه، نبود دوربین‌های کنترل سرعت محسوس است و نصب این تجهیزات می‌تواند نقش مهمی در کاهش تخلفات و سوانح داشته باشد.