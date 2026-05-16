۱۷ هزار و ۴۴۶ زائر حج تمتع امسال از فرودگاه مشهد عازم مدینه منوره شدند و با اعزام آخرین کاروان این عملیات پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل فرودگاههای خراسان رضوی گفت: این زائران از هشتم تا ۲۵ اردیبهشت ماه از فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد به مدینه منوره منتقل شدند.
محمود امانی افزود: اعزام زائران توسط ۷۲ پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی انجام شد.
وی ادامه داد: ۳۶۴ هزار و ۷۸۴ کیلوگرم بار زائران نیز در این عملیات منتقل شد.
امانی گفت: برنامهریزی کامل برای بازگشت حجاج نیز انجام شده و فرودگاه مشهد آمادگی لازم را برای انجام پروازهای برگشت و میزبانی از حجاج را دارد.
در حج ۱۴۰۴ تعداد ۱۲ هزار و ۲۴۵ زائر از طریق فرودگاه مشهد به عربستان اعزام شدند.
فرودگاه بین المللی مشهد به عنوان دومین فرودگاه پرتردد کشور روزانه محل نشست و برخاست ۱۸۰ پرواز است.