معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به پایان آموزشها از ۹ خردادماه، گفت: پیشبینی میشود ۹۳ هزار کلاس اولی در مدارس استان ثبتنام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیده فرانک موسوی با اشاره به وضعیت آموزش دانشآموزان اظهار کرد: با توجه به روند فعالیت غیرحضوری مدارس، همچنان آموزش در فضای مجازی تا ۹ خردادماه ادامه دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه در مقطع ابتدایی امتحانی برگزار نمیشود، پس از پایان آموزشها بر اساس پوشه هر دانشآموز، با شاخصهای مختلف ارزیابی انجام میشود.
موسوی بیان داشت: در این روند، معلمان در مدت چند روز پس از پایان آموزشها، سطح عملکرد هر دانشآموز را تعیین و کارنامهها را صادر میکنند.
معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش خوزستان در ادامه با بیان اینکه ثبتنام کلاس اولیها از اول خردادماه آغاز میشود، تصریح کرد: با توجه به اینکه شرط ثبتنام دانشآموز در مدارس، انجام سنجش سلامت است، اولیایی که هنوز سنجش فرزندان خود را انجام ندادهاند باید زودتر نسبت به نوبتگیری و مراجعه به پایگاههای سنجش اقدام کنند. ثبتنام کتاب نیز به ثبتنام دانشآموز در مدرسه بستگی دارد.
وی میگوید: پیشبینی میشود امسال ۹۳ هزار کلاس اولی داشته باشیم که این آمار نسبت به سال گذشته که ۱۰۳ هزار دانشآموز بوده، کاهش خواهد داشت.