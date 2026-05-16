معاون درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شرق استان گفت: ۱۲ دستگاه دیالیز در بخش دیالیز بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، میثم صالحی افزود: به مناسبت هفته سلامت ۱۲ دستگاه دیالیز با هزینه ۲۴۰ میلیارد ریال در بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب در ارتباط تصویری با وزیر بهداشت به بهره برداری رسید.

وی گفت: بخش دیالیز بیمارستان میناب ۲۹ دستگاه دیالیز دارد و روزانه ۶۳ نفر در این بخش در دو شیفت کاری دیالیز می‌شوند.

صالحی افزود: شهرستان میناب ۱۴۲ بیمار دیالیزی دارد.

