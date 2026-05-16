طرح تشدید بازرسی بازار با تمرکز بر مقابله با گرانی، احتکار و تخلفات صنفی در استان قزوین اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، با هدف کنترل بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، طرح تشدید بازرسی و نظارت بر بازار با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت استان آغاز شد.

این طرح با تمرکز بر مقابله با گرانی، گران‌فروشی، احتکار و سایر تخلفات صنفی اجرا می‌شود و بازرسان به‌صورت مستمر از واحد‌های صنفی، انبار‌ها و مراکز توزیع کالا بازدید خواهند کرد.

مسئولان اعلام کردند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مطابق قوانین و مقررات با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.