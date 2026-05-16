به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در مراسم هفته سلامت آموزش و پرورش، به پاس همکاری‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست با وزارت آموزش و پرورش در راه‌اندازی و اجرای طرح «محیط‌یار»، لوح تقدیری از سوی وزیر آموزش و پرورش به محمد مدادی، رئیس مرکز آموزش محیط‌زیست و تربیت محیط‌بان، به نمایندگی از سازمان حفاظت محیط‌زیست اهدا شد.

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در این مراسم با اشاره بر اهمیت سلامت به‌عنوان زیربنای ورود به سایر حوزه‌های آموزشی، بر ارتباط تنگاتنگ سلامت با محیط‌زیست سالم تأکید کرد.

همچنین محمد جعفری، معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش نیز با تشریح برنامه‌های هفته سلامت اعلام کرد: رویداد «مأموریت ماکان» (مسابقه قصه‌نویسی محیط‌زیستی ویژه دانش‌آموزان محیط‌یار پایه اول تا ششم دوره ابتدایی) در اولویت برنامه‌های هفته سلامت این وزارتخانه قرار دارد.