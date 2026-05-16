به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، آقای علیرضاپور، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، به همراه اعضای هیئت‌مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی عباس‌آباد، امروز با حضور در واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده و متأثر از جنگ تحمیلی سوم، به بررسی میدانی میزان خسارت‌های وارده و روند بازسازی این واحد‌ها پرداخت.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران در این بازدید ضمن گفت‌و‌گو با برخی از تولیدکنندگان خسارت‌دیده، بر ضرورت پیگیری مستمر وضعیت این واحد‌ها تأکید کرد و گفت: حمایت شرکت شهرک‌های صنعتی از واحد‌های متأثر از جنگ رمضان تا زمان راه‌اندازی مجدد و بازگشت کامل به چرخه تولید ادامه خواهد داشت.

اعضای هیئت‌مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی عباس‌آباد نیز در این بازدید میدانی، گزارشی از آخرین اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکلات زیرساختی، تأمین امکانات اولیه و تسریع در روند جبران خسارت‌های واردشده به واحد‌های تولیدی ارائه کردند.

بر اساس این گزارش، مقرر شد جلسات پیگیری ویژه با حضور کارشناسان شرکت شهرک‌های صنعتی تهران و شرکت خدماتی شهرک صنعتی عباس‌آباد به طور منظم برگزار شود تا فرآیند حمایت از واحد‌های متأثر از جنگ رمضان با شتاب بیشتری دنبال شود.