به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با ادامه جنگ تحمیل‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران و تشدید بحران در تنگه راهبردی هرمز، دولت هند برای نخستین‌بار طی چهار سال گذشته قیمت بنزین و گازوئیل را افزایش داد؛ اقدامی که نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره آینده اقتصاد و امنیت انرژی این کشور به‌وجود آورده است.

بر اساس اعلام شرکت‌های دولتی نفت هند، قیمت بنزین و گازوئیل حدود سه روپیه در هر لیتر افزایش یافته است. این تصمیم پس از جهش کم‌سابقه قیمت جهانی نفت و اختلال در انتقال انرژی از منطقه خلیج فارس اتخاذ شد؛ منطقه‌ای که به‌دنبال حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، به کانون تنش‌های جهانی تبدیل شده است.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند وابستگی شدید هند به نفت وارداتی، این کشور را در برابر هرگونه بحران در تنگه هرمز بسیار آسیب‌پذیر کرده است. حدود نیمی از نفت مصرفی هند از مسیر تنگه هرمز عبور می‌کند و ادامه محدودیت‌ها و ناامنی در این گذرگاه حیاتی، فشار سنگینی بر اقتصاد دهلی نو وارد کرده است.

ناظران معتقدند بحران کنونی تنها آغاز یک چالش بزرگ‌تر است و اگر فشار‌های نظامی و اقتصادی علیه ایران ادامه یابد، هند ممکن است با کمبود گسترده سوخت و گاز مایع روبه‌رو شود.

گزارش‌ها از برخی ایالت‌های هند حاکی است که صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت و مراکز توزیع گاز شکل گرفته و نگرانی عمومی نسبت به آینده بازار انرژی رو به افزایش است.

برخی رسانه‌های هندی گزارش داده‌اند که ذخایر نفت خام این کشور از زمان آغاز جنگ علیه ایران حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است. همزمان، مقام‌های اقتصادی هند هشدار داده‌اند که در صورت ادامه بحران غرب آسیا، احتمال افزایش دوباره قیمت سوخت نیز وجود دارد.

تحلیلگران می‌گویند اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز، هزینه حمل‌ونقل جهانی را نیز افزایش داده و بسیاری از کشتی‌ها مجبور شده‌اند مسیر‌های طولانی‌تر و پرهزینه‌تری را انتخاب کنند؛ مسئله‌ای که به افزایش قیمت کالا‌ها در بازار‌های آسیایی از جمله هند منجر شده است.

در همین حال، بسیاری از شهروندان هندی از افزایش هزینه‌های زندگی، بالا رفتن قیمت مواد غذایی و رشد کرایه حمل‌ونقل ابراز نگرانی کرده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه جنگ و فشار‌های غرب علیه ایران می‌تواند بحران انرژی در جنوب آسیا را عمیق‌تر کرده و اقتصاد‌های وابسته به نفت وارداتی را با مشکلات جدی مواجه سازد.