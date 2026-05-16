به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام‌والمسلمین قربانی مدیر هنر و تبلیغ نوین معاونت تبلیغ و امور فرهنگی و حجت‌الاسلام‌والمسلمین امین‌دین، از معاونت بین‌الملل حوزه‌های علمیه، به نمایندگی از آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه، با مسعود ده‌نمکی، نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان سینما و تلویزیون دیدار و بر نقش هنر انقلابی در تبیین معارف دینی و انتقال پیام حوزه به مخاطبان داخلی و بین‌المللی تأکید کردند.

این نشست با هدف بررسی زمینه‌های همکاری مشترک میان حوزه‌های علمیه و اصحاب فرهنگ و هنر برگزار شد و در آن بر نقش هنر انقلابی در تبیین معارف دینی و انتقال پیام حوزه به مخاطبان داخلی و بین‌المللی تأکید گردید.

بر اساس این گزارش، طرفین در خصوص تولید آثار فاخر سینمایی و تلویزیونی با محوریت سبک زندگی اسلامی و آموزه‌های ناب دینی و اخلاقی گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.