به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اکبر فرج نیا با بیان اینکه بخشی از علل ناترازی انرژی مربوط به ورود دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز به شبکه است اظهار کرد: فعالیت مراکز استخراج رمزارز به دلیل مصرف بالای انرژی برق و استفاده غیرمجاز از شبکه برق‌رسانی، موجب اختلال در برق‌رسانی و تحمیل فشار به شبکه و آسیب به وسایل برقی شهروندان می‌شود.

وی افزود: بنا به ابلاغ شرکت توانیر انشعاب‌هایی که به طور غیرقانونی به استخراج رمزارز مبادرت می‌ورزند؛ به‌ویژه منازل، فروشگاه‌ها و دامداری‌ها و... جمع‌آوری و قطع می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز اعلام کرد: هر دستگاه استخراج رمزارز با احتساب مصرف سه کیلووات در ساعت، روزانه ۷۲ کیلووات انرژی مصرف می‌کند و با توجه‌ به مصرف ماهیانه، میانگین مصرف هر خانه به میزان ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلووات‌ساعت، هر دستگاه استخراج رمزارز معادل ۹ خانه برق مصرف می‌کند؛ بنابراین با کشف و جمع‌آوری این مراکز معادل مصرف متعارف ۴۷۷ واحد مسکونی در انرژی برق صرفه‌جویی شده است. وی افزود: شهروندان و مشترکان می‌توانند از طریق سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ شرکت توانیر و یا تماس با مرکز ۱۲۱، ماینر‌های غیرمجاز را گزارش و پاداش یک تا ۳۲۰ میلیون‌تومانی دریافت کنند.