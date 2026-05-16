پخش زنده
امروز: -
برنامه جهانی غذا هشدار داد: مادران و کودکان افغانستان در خط مقدم بحران سوء تغذیه قرار دارند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، برنامه جهانی غذا (WFP) امروز در گزارشی اعلام کرد: افغانستان اکنون در آستانه ثبت یکی از بالاترین نرخهای سوءتغذیه قرار دارد و نزدیک به ۵ میلیون مادر و کودک نیاز فوری به کمک دارند.
براساس این گزارش، این بحران به دلیل فشارهای اقتصادی، تنشهای منطقهای، بازگشت گسترده مهاجران و کاهش شدید کمکهای بشردوستانه در افغانستان تشدید شده است. این سازمان همچنین هشدار داد پیامدهای جنگ خاور میانه از جمله افزایش قیمت جهانی سوخت و اختلال در مسیرهای حمل و نقل، هزاران نفر را در افغانستان از دریافت کمکهای حیاتی محروم کرده است.
این در حالی است که قبل از این سازمانهای بین المللی اعلام کردند حدود ۴۵ درصد مردم افغانستان به کمکهای انسانی نیازمند هست