معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول از شناسایی حدود ۲۸ هزار بیمار جدید مبتلا به فشار خون با تلاش تیمهای سلامت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر لیلا محبی ضمن گرامیداشت روز جهانی فشار خون با اشاره به شناسایی حدود ۲۸ هزار بیمار جدید مبتلا به فشار خون با تلاش تیمهای سلامت در دزفول، گفت: ۴۶ درصد افراد مبتلا از بیماری خود مطلع نیستند.
وی ادامه داد: فشارخون بالا یکی از مهمترین عوامل خطر قابل پیشگیری بیماریهای قلبی عروقی است و روز جهانی فشار خون، فرصت ارزشمندی برای افزایش آگاهی عمومی، تقویت تشخیص و کنترل این بیماری است.
محبی بیان کرد: بهدلیل شرایط پراسترس ناشی از جنگ و بحران و تغییرات سبک زندگی مردم مانند کاهش فعالیت بدنی، مصرف بیشتر دخانیات و تغییر الگوی تغذیه، لزوم توجه به پیشگیری و کنترل فشارخون نسبت به گذشته بیشتر شده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول بر اهمیت پیشگیری از خطاهای دارویی در بیماران مسن تاکید کرد و اظهار داشت: جعبه تقسیم دارو یکی از موثرترین راهکارها برای کاهش اشتباهات دارویی است و بهرهگیری از ابزارهای یادآوری مانند زنگ هشدار تلفن همراه یا ساعت، به جلوگیری از فراموشی مصرف دارو کمک میکند.
وی میگوید: همراهی خانواده در تنظیم داروها، یادآوری زمان مصرف و بررسی وضعیت فرد، بهویژه در افرادی که مشکلات حافظه دارند، ضروری است.
محبی تصریح کرد: غربالگری فشارخون بالا در مراکز خدمات جامع سلامت رایگان است و توصیه میشود افراد بالای ۱۸ سال فرصت ارزیابی فشارخون خود را از دست ندهند.
شعار امسال روز جهانی فشارخون «فشارخون بالا را با هم کنترل کنیم» اعلام شده است.