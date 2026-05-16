سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (ایزیپو) با تاکید بر جایگاه راهبردی اصناف در تکمیل زنجیرههای تولید، گفت: گسترش همکاری با اتاق اصناف ایران برای حمایت نظاممند از واحدها صنفی-صنعتی ضروری است.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (ایزیپو)، در نشست مشترک «قاسم نوده فراهانی» رئیس اتاق اصناف ایران و «طهمورث لاهوتی اشکوری» سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران (ایزیپو)، موضوع انتقال صنوف به شهرکهای صنفی در تهران و سایر استانها و همچنین گسترش همکاریهای مشترک با هدف حمایت از صنوف و واحدهای SME مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
آقای طهمورث لاهوتی اشکوری در این نشست با تاکید بر جایگاه راهبردی اصناف در تکمیل زنجیرههای تولید گفت: بخش بزرگی از SMEهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی کشور از نوع صنفی-صنعتی هستند، از این رو، گسترش همکاری با اتاق اصناف ایران برای حمایت نظاممند از این واحدها یک ضرورت است و باید تعاملات میان بخش دولتی و خصوصی در این حوزه ارتقا یابد.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی جدید افزود: برنامه هفتم پیشرفت، فرصت ارزشمندی را برای ساماندهی صنوف در حریم شهرها فراهم آورده است و بر اساس این برنامه، وزارت صمت مجاز شده تا با همکاری دستگاههای ذیربط، به ایجاد شهرکها، نواحی و مجتمعهای تخصصی صنفی، تولیدی و خدماتی در محدوده و حریم شهری و روستایی اقدام کند.
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد جذابیت برای استقرار اصناف گفت: باید موقعیتهای راهبردی و جذاب در نزدیکی شهرها شناسایی شده و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد. این شهرکهای تخصصی باید تحت مدیریت ایزیپو و با همکاری نزدیک اتاق اصناف و تعامل شهرداریها عملیاتی شوند.
تشکیل کمیته تخصصی برای تسهیل استقرار صنوف
در ادامه این نشست، «قاسم نوده فراهانی» رئیس اتاق اصناف ایران، ضمن اعلام آمادگی کامل این اتاق برای همکاری با ایزیپو گفت: زمینههای همکاری گستردهای در حوزههای شهرکهای صنفی (تولیدی و خدماتی)، شهرکهای صنعتی غیردولتی و خوشههای صنعتی وجود دارد که امیدواریم با همافزایی دو مجموعه، فرآیند استقرار صنوف تسهیل و شتاب گیرد.
نوده فراهانی همچنین از تشکیل یک کمیته مشترک خبر داد و گفت: کمیتهای تخصصی با حضور نمایندگان ایزیپو و اتاق اصناف تشکیل خواهد شد تا با بهرهگیری از نظرات کارشناسی و نخبگان، راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع استقرار صنوف را در این فصل جدید از همکاریها تدوین و پیگیری کند.