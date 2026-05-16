پخش زنده
امروز: -
سه وزنهبردار تیم ملی جوانان کشور به همراه مدیر کل ورزش و جوانان فارس، نشان های کسبشده در مسابقات کشوری و جهانی را به موزه حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیهالسلام اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، ابوالفضل زارع، حمیدرضا زارعی و فرهاد قلیزاده در دیداری با تولیت آستان مقدس احمدی و مهمدی ، شش نشان طلا، نقره و برنز خود را تقدیم کردند.
این نشان ها حاصل عملکرد درخشان این ورزشکاران در مسابقات قهرمانی جوانان جهان ۲۰۲۶ مصر و رقابتهای داخلی است.
در مسابقات جهانی وزنه برداری که اردیبهشت امسال برگزار شد، ابوالفضل زارع در دسته ۱۱۰ کیلوگرم موفق به کسب ۳ نشان طلا شد. فرهاد قلیزاده نیز در همان دسته وزنی، سه نشان نقره و حمیدرضا زارعی در دسته ۹۴ کیلوگرم، یک نشان نقره و یک نشان برنز را به دست آورند.