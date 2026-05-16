به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طبق سنوات قبل تمام مشمولان غایب و غیر غایب متولد سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۷ باید مطابق قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند.

مشمولانی که در مهلت تعیین شده وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند، وارد غیبت شده و برابر ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی با محرومیت‌های اجتماعی از جمله عدم استخدام، عدم امکان دریافت وام، عدم دریافت مستمری از سازمان ها، عدم صدور پروانه کسب و موارد دیگر مواجه خواهند شد؛ لذا مشمولان می‌ بایست با مراجعه به نزدیکترین دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) محل سکونت نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند.

در این اطلاعیه آمده است، این دسته از مشمولان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق کانال سازمان در پیام رسان‌ های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مطلع شوند.