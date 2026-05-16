مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجانغربی از اجرای طرح «کارت امید مادر» در این استان خبر داد و گفت: بر اساس این طرح، به مادرانی که از ابتدای فروردین ۱۴۰۵ صاحب فرزند شوند، ماهانه ۲ میلیون تومانی به مدت دو سال پرداخت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،نیر الهامی با بیان اینکه این طرح از اقدامات حمایتی دولت چهاردهم در راستای تقویت سیاستهای جمعیتی است، افزود: «کارت امید مادر» اقدامی در جهت حمایت از خانوادهها و ارتقای سلامت مادر و کودک در سالهای نخست زندگی کودک به شمار میرود.
وی همچنین از ابلاغ ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به فرمانداران، مدیران کل دستگاههای اجرایی، رؤسای دانشگاهها، مدیران شعب بانکها و شهرداران خبر داد و گفت این ابلاغیه در سال ۱۴۰۵ توسط دبیرخانه ستاد جمعیت اجرایی میشود.
به گفته مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجانغربی، همزمان با روز ملی جمعیت (۳۰ اردیبهشت)، دستگاههای اجرایی موظفاند از خانوادهها و افراد مرتبط با حوزه ازدواج و فرزندآوری در مجموعه خود تقدیر و حمایت کنند.
دبیر ستاد جمعیت استان خاطرنشان کرد: جامعه هدف این برنامه شامل افرادی است که در یک سال گذشته ازدواج کرده یا صاحب فرزند شدهاند.
وی همچنین با اشاره به هفته جمعیت تأکید کرد: این هفته فرصتی برای تقدیر از فعالان حوزه جوانی جمعیت است.
ارائه تسهیلات ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی خرید لوازم خانگی به زوجهای جوان
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی تأکید کرد: دولت در تلاش است با بهرهگیری از ظرفیت برندهای داخلی و توسعه برندسازی اجتماعی با عناوینی مانند «دوستدار جوان» و «دوستدار خانواده»، بخشی از فشارهای اقتصادی وارد بر زوجهای جوان را کاهش دهد.
الهامی در بخش دیگری از سخنان خود از ارائه تسهیلات ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی برای خرید لوازم خانگی ویژه زوجهای جوان خبر داد و گفت: در قالب تفاهمنامه وزارت ورزش و جوانان، زوجها میتوانند در بازه هفته ازدواج (۲۶ اردیبهشت تا ۳ خرداد) با مراجعه به مراکز تسهیل ازدواج در ادارات ورزش و جوانان استان، معرفینامه دریافت کنند.
به گفته وی، این افراد پس از معرفی به کانترهای ویژه در دو مجموعه بزرگ لوازم خانگی، میتوانند از تسهیلات اعتباری خرید بهرهمند شوند.