پخش زنده
امروز: -
روابطعمومی سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد: بندرتجاری کیش در یک هفته گذشته به ۹ هزار و ۳۹۰ مسافر خدمات ارائه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابطعمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: از ۱۹ تا ۲۵ اردیبهشت، ۹ هزار و ۳۹۰ مسافر با شناورهای مسافری و لندینگ کرافت از مسیر دریایی کیش به بنادر چارک و آفتاب تردد داشتند.
از این تعداد ۵ هزار و ۷۹ مسافر ورودی و ۴ هزار و ۳۱۰ مسافر خروجی بودهاند.
در این مدت ۹۸ شناور خودروبر هزار و ۶۵۴ خودرو را جا به جا کرده است و ۷۴ شناور مسافری تندرو نیز بین جزیره کیش و بنادر چارک و آفتاب تردد داشتند.