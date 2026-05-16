به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حامد یزدیمهر، در دوره آموزشی مدیران حوزه مدیریت بحران که در سالن جلسات ساختمان مرکز مدیریت بحران استان تهران برگزار شد، با اشاره به نگاه ویژه محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، به موضوع تابآوری پایتخت گفت: در دوره جدید مدیریت استان، حوزه مدیریت بحران از یک ساختار صرفاً اداری و حاشیهای خارج شده و به یکی از محورهای مهم تصمیمسازی، هماهنگی و آمادگی استان در برابر مخاطرات تبدیل شده است.
وی افزود: ارتقای جایگاه ادارهکل مدیریت بحران به مرکز مدیریت بحران، تقویت ساختار فرماندهی و هماهنگی، توجه به آموزش مدیران، توسعه مراکز پهنهای و فعالسازی ظرفیت محلات و مساجد، نشاندهنده رویکرد راهبردی استاندار تهران برای عبور از مدیریت واکنشی و حرکت به سمت مدیریت پیشدستانه بحران است.
رئیس مرکز مدیریت بحران استانداری تهران با بیان اینکه استان تهران به دلیل جایگاه ملی، تراکم جمعیت، تمرکز زیرساختها و تنوع مخاطرات، نیازمند ساختاری متمایز در مدیریت بحران است، گفت: تهران از میان مخاطرات شناختهشده کشور، با بخش قابل توجهی از آنها مواجه است و همین موضوع ایجاب میکند مدیران بحران در فرمانداریها، شهرداریها و دستگاههای اجرایی با نگاه حرفهای، هماهنگ و آیندهنگر پای کار باشند.
یزدیمهر یکی از اهداف اصلی برگزاری دورههای آموزشی را ایجاد زبان مشترک میان مدیران بحران دانست و تصریح کرد: لازمه رسیدن مدیریت بحران به نتیجه مطلوب ارتباط مستمر، شناخت متقابل و هماهنگی میدانی است.
رئیس مرکز مدیریت بحران استانداری تهران با اشاره به تأکید استاندار تهران بر مردمیسازی مدیریت بحران گفت: تجربههای گذشته، از حوادث طبیعی تا جنگ تحمیلی سوم، نشان داد که مردم، گروههای جهادی و ظرفیتهای محلهای از مهمترین تکیهگاههای مدیریت بحران هستند. بر همین اساس، فعالسازی ظرفیت مساجد، ساماندهی نیروهای داوطلب، شناسایی امکانات محلی و ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از ظرفیتهای انسانی و تجهیزاتی باید در دستور کار جدی مدیران بحران قرار گیرد.
یزدیمهر افزود: در نگاه جدید استانداری تهران، مسجد، محله، فرمانداری، شهرداری و دستگاههای خدماترسان باید بهعنوان حلقههای یک زنجیره واحد عمل کنند. مدیر بحران باید بداند در زمان حادثه، فقط تجهیزات رسمی کافی نیست؛ گاهی دانستن محل نانواییهای فعال، نیروهای داوطلب، امکانات اسکان اضطراری و ظرفیتهای مردمی، به اندازه تجهیزات سنگین اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه آموزش باید به جریان دائمی در مدیریت بحران تبدیل شود، گفت: مدیر بحران ابتدا باید خود آموزش ببیند، سپس آموختهها را به مجموعه خود منتقل کند.
رئیس مرکز مدیریت بحران استانداری تهران قانون مدیریت بحران را ظرفیتی مهم برای ارتقای عملکرد دستگاهها دانست و گفت: قانون مدیریت بحران، قانونی جامع است و نباید از ظرفیتهای آن غفلت شود.
وی با اشاره به اهمیت تصمیمات ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان تهران گفت: مصوبات این ستاد باید با جدیت اجرا شود، زیرا این ساختار در زمان بحران نقش فرماندهی، هماهنگی و پشتیبانی دارد.
رئیس مرکز مدیریت بحران استانداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت بحران در تهران باید متناسب با جایگاه پایتخت، متفاوت، منسجم و پیشرو باشد و مسیر آغازشده با نگاه استاندار تهران، مسیری برای افزایش آمادگی، تقویت تابآوری و کاهش آسیبپذیری استان است و همه ما وظیفه داریم با همافزایی، آموزش، مطالبهگری و تکیه بر ظرفیت مردم، این مسیر را به نتیجه برسانیم.