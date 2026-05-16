مشهد مقدس و بارگاه رضوی، در شب شهادت دردانه ثامن الحجج(ع)، حضرت جوادالائمه (ع)، سیاه پوش و سوگوار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، زائران و مجاوران امشب از دور و نزدیک رهسپار حرم ملائک پاسبان امام هشتم (ع) هستند تا مصیبت شهادت فرزند بزرگوار آن حضرت را به پیشگاه ثامن الحجج(ع) و حضرت ولی عصر (عج) تسلیت و تعزیت بگویند.

صبح امروز به همین مناسبت، پوش ضریح و پرچم مطهر رضوی تعویض شد و به رنگ سیاه در آمد که پرچم سیاه تا روز دوشنبه بر فراز گنبد رضوی افراشته خواهد ماند.

به همین مناسبت امشب و فردا، ویژه‌برنامه‌هایی در حرم مطهر امام رضا (ع) تدارک دیده شده است.

عزاداری شب شهادت حضرت جوادالائمه (ع) با سخنرانی آیت‌الله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی،امشب ۲۶ اردیبهشت‌ماه از ساعت ۲۰:۰۰ در عرصه میدان شهدا آغاز می‌شود و سپس عزاداران برای عرض تسلیت به محضر امام هشتم (ع) به حرم رضوی مشرف خواهند شد .

فردا نیز در روز شهادت جواد الائمه(ع) ،خادمان و زائران و مجاوران ،ساعت هفت صبح در ایوان باب الکاظم (ع) برای تسلیت به ساحت مقدس امام هشتم(ع) حاضر خواهند شد.

سخنرانی آیت الله علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در رواق امام خمینی و مرثیه سرایی ذاکران اهل بیت (ع) از دیگر برنامه های روز شهادت امام نهم شیعیان در حرم پدر بزرگوارشان خواهد بود.