استاندار خوزستان گفت: پایداری شبکه برق منوط به صرفه جویی و همکاری عمومی است و انتظار می‌رود هم استانی ها همچون گذشته زمینه را برای پایداری شبکه برق در فصل گرم سال فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده روز شنبه در حاشیه بازدید از مرکز دیسپاچینگ برق اهواز پایداری شبکه برق را منوط به صرفه جویی و همکاری عمومی دانست و اظهار داشت: مردم عزیز استان با همکاری و صرفه‌جویی در مصرف، زمینه را برای پایداری شبکه برق در فصل گرم سال فراهم کنند.

وی افزود: خوشبختانه تاکنون در سطح استان قطعی برق خانگی نداشته‌ایم و امید می‌رود در فصل گرم سال با همراهی مردم و تلاش مسئولان شاهد حداقل ناپایداری شبکه برق باشیم.

موالی زاده با اشاره به اهمیت پایش و کنترل وضعیت برق در نقاط مختلف استان، بیان کرد: این مرکز به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کند و مردم عزیز ما از طریق شماره ۱۲۱ هرگونه مشکل قطعی برق را اطلاع می‌دهند تا همکاران در محل حاضر شوند.

استاندار خوزستان با تاکید بر نقش حیاتی برق در زندگی امروزی تصریح کرد: زندگی ما اساسا با موضوع برق درآمیخته شده و تصور زندگی بدون برق به ویژه در شرایط آب و هوایی استان، بسیار سخت و دشوار است.

وی ادامه داد: اگر تمامی هم استانی‌های عزیز تا جایی که ممکن است در مصرف برق صرفه‌جویی کرده و دست به دست هم بدهند، همگان می‌توانند از نعمت برق برخوردار باشند.

موالی زاده بیان داشت: موضوع صرفه‌جویی همانطور که مورد تاکید رئیس‌جمهور محترم است، می‌تواند به پایداری هرچه بهتر شبکه برق کمک کند.

وی هدف از این بازدید را بررسی میدانی وضعیت فعالیت، مشکلات، چالش‌ها، موانع و پیشنهاد‌ها در حوزه توسعه شبکه برق دانست و ابراز امیدواری کرد که با یک سیستم برق پایدار، فصل گرم سال پیش رو پشت سر گذاشته شود.

موالی‌زاده در پایان خواستار همکاری عمومی در بحث مصرف انرژی شد و گفت: این مهم منوط به همکاری تمامی مردم است.

در این دیدار مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز به تشریح اقدامات انجام شده در از پایان فصل گرم سال گذشته تاکنون در راستای پایداری هرچه بیشتر شبکه برق با ارائه گزارش آماری پرداختند.

پیش از این نیز مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با اشاره به فرارسیدن فصل گرما، از تدوین و اجرای برنامه‌های هدفمند برای مدیریت بار شبکه خبر داد و بر ضرورت کاهش چشمگیر مصرف برق در دستگاه‌های اجرایی و پایش مستمر بخش‌های صنعتی و کشاورزی تاکید کرد.