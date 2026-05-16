سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری از پلمب یک واحد سنگ شویی و چهار واحد تفکیک ضایعات پلاستیکی در بخش قلعه نو این شهرستان خبر داد و گفت: این واحد‌ها به دلیل فعالیت غیرمجاز و ایجاد آلودگی زیست محیطی با دستور مرجع قضایی تعطیل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا شایسته سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری اظهار کرد: یک واحد سنگ شویی در روستای عشق آباد و چهار واحد تفکیک ضایعات پلاستیکی در بخش قلعه نو، طی بازدید‌های کارشناسی و پیگیری گزارش‌های مردمی، مورد پایش قرار گرفتند.

وی افزود: در جریان بررسی ها، تخلفات متعددی از جمله دفع غیراصولی پسماند، انتشار آلاینده‌ها و رعایت نکردن ضوابط و استاندارد‌های قانونی برای این واحد‌ها محرز شد.

شایسته تأکید کرد: با وجود صدور اخطاریه‌های مکرر و ابلاغ الزامات قانونی، متصدیان این واحد‌ها اقدام مؤثری برای رفع آلودگی‌ها انجام ندادند که در نتیجه پرونده آنان به مراجع قضایی ارجاع شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری در پایان خاطرنشان کرد: برخورد با واحد‌های آلاینده و صنایع غیرمجاز به صورت مستمر در دستور کار است و با هرگونه فعالیت تهدیدکننده سلامت عمومی و محیط زیست، بدون اغماض برخورد خواهد شد.