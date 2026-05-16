استاندار مازندران گفت: ساعت کاری ادارات استان مازندران از شنبه آینده از ۷ تا ۱۲ خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ساعت کاری ادارات و دستگاههای اجرایی مازندران از شنبه آینده (۲ خرداد ۱۴۰۵) دوباره تغییر خواهد کرد.
استاندار مازندران امروز در حاشیه جلسه ستاد تنظیم بازار استان در ساری گفت: بر اساس اختیاراتی که دولت به استانداران داده است و با هدف مدیریت مصرف انرژی، ساعت کاری ادارات و دستگاههای اجرایی استان از شنبه دوم خرداد ماه از ساعت ۷ تا ۱۲ تعیین میشود.
یونسیرستمی با بیان اینکه برخی دستگاههای اجرایی استان همکاری مطلوبی برای مدیریت مصرف انرژی نداشتند، افزود: برق دستگاههای اجرایی و اداراتی که مصوبات قانونی کاهش مصرف انرژی را رعایت نکنند قطع خواهد شد.
او از مردم خواست با مدیریت مصرف انرژی، دولت را در عبور موفق از اوج مصرف برق و جلوگیری از بروز اختلال در خدمات عمومی همراهی کنند.