به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی، امروز شنبه در گفت‌وگوی رسانه‌ای خود، همچنین اظهار داشت: وام ضروری ۷۵ میلیون تومانی به بازنشستگان کشوری با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه در ۱۰ نوبت به متقاضیان مشمول، پرداخت می‌شود.

سخنگوی دولت گفت: برنامه‌ریزی برای تأمین مالی حدود ۳۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید هم انجام شده است.

خانم مهاجرانی همچنین با بیان اینکه تدوین نقشه حمل کالا‌های اساسی از مرز‌ها انجام شده است، تصریح کرد: هم‌اکنون برای تنظیم بازار، مرغ منجمد به قیمت ۲۵۵ هزار تومان در همه مرکزهای عمومی عرضه می‌شود.

سخنگوی دولت اظهار داشت: برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در حال حاضر ۷۵ شرکت در ۲۹ استان با شرکت گاز، قرارداد امضا کرده‌اند.

خانم مهاجرانی با توجه به تصویب آیین‌نامه روش مداخله یکپارچه دستگا‌ه‌های اجرایی در محله‌ها و حاشیه‌های شهر‌ها با استفاده از ظرفیت حلقه‌های میانی، گفت: بر این اساس، نهاد پشرفت و توسعه محلی مردمی به‌عنوان نهادی مشارکت‌محور و غیر دولتی مبتنی بر حضور ساکنان، معتمدان محلی، مؤسسه‌های خیریه و گروه‌های جهادی و مردمی با هدف ارتقای کیفیت زندگی، توانمندسازی، سرمایه اجتماعی و تحقق توسعه پایدار در محله‌ها تشکیل می‌شود.