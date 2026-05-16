رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت: با انجام مذاکرات، طرف پاکستانی پذیرش بخشی از کامیونهای ایرانی را خارج از نوبت آغاز کرده است و رایزنیها برای افزایش ظرفیت تردد ادامه دارد.
رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به ازدحام کامیونها در دو سوی مرز ایران و پاکستان گفت: در حال حاضر به دلیل محدودیت در پذیرش کامیونها از سوی طرف پاکستانی، صفهایی در مرزهای مشترک شکل گرفته است.
وی افزود: در ایام نوروز به دلیل تعطیلات، تقاضا برای تردد کاهش یافته بود، اما پس از پایان تعطیلات و از سرگیری رفتوآمد کامیونها، حجم تردد افزایش پیدا کرد و همین موضوع به ازدحام در مرز منجر شد.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای با تأکید بر اینکه در داخل مرزهای ایران از نظر امکانات مشکلی وجود ندارد، گفت: درخواست افزایش ظرفیت پذیرش کامیونها از سوی طرف پاکستانی بارها مطرح شده و این موضوع همچنان در حال پیگیری است.
اکبری با بیان اینکه بخش قابل توجهی از کامیونهای متوقفشده در مرز مربوط به تانکرهای حمل گاز مایع است، افزود: به دلیل افزایش واردات گاز به افغانستان و همچنین اختلاف قیمت سوخت و گاز در پاکستان، تعداد قابل توجهی از این تانکرها در صف عبور از مرز قرار دارند.
وی ادامه داد: بخشی از کامیونها نیز حامل کالاهای اساسی هستند که در طرف مقابل خریداری شده و باید وارد کشور شوند. در همین راستا و پس از مذاکرات فشرده، طرف پاکستانی پذیرفته است کامیونهای خالی ایران را خارج از نوبت پذیرش کند تا امکان ورود سریعتر برای حمل کالاهای اساسی فراهم شود.
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای تصریح کرد: در حال حاضر روزانه حدود ۵۰ تا ۶۰ کامیون از سوی طرف پاکستانی پذیرش میشوند که برای پاسخگویی به حجم تردد کافی نیست.
اکبری در پایان تأکید کرد: دولت ایران با جدیت در حال پیگیری موضوع است و حل این مسئله نیازمند رایزنیهای سیاسی در سطح دولتها و وزارت امور خارجه دو کشور است؛ چرا که مسئولان مستقر در مرزهای مشترک اعلام کردهاند اختیار تصمیمگیری برای افزایش ظرفیت پذیرش را ندارند.