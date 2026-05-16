مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان ایلام با اشاره به ورود توده گردوغبار از سمت کشور عراق به فضای استان، از ثبت بیشترین میزان غلظت آلایندگی در شهرستان مهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا محمدی مدیرکل حفاظت محیط‌زیست با اعلام این خبر گفت: توده جدید گردوغبار که روز گذشته در مناطق غرب کشور عراق شکل گرفته بود، از اواخر وقت دیشب وارد مرز‌های استان ایلام شده است.

وی افزود: تغییرات محسوس و روند افزایشی آلودگی هوا از ساعت ۵ صبح امروز آغاز شده و در حال حاضر تقریباً تمامی مناطق استان را تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس داده‌های ایستگاه‌های پایش کیفی سنجش هوا، شهرستان مهران با ثبت غلظت ۱۰۰۰ میکروگرم بر مترمکعب، بیشترین میزان آلودگی را در سطح استان دارا است.

محمدی با مقایسه وضعیت آماری سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، استان ایلام ۶ روز با پدیده گردوغبار و آلودگی هوا مواجه بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، مردم استان بیش از ۲۰ روز آلوده را تجربه کرده بودند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست ایلام در خصوص زمان خروج این توده از استان تصریح کرد: بر اساس پیش بینی و نظر اداره کل هواشناسی، از عصر امروز از غلظت توده گردوغبار در آسمان استان کاسته شود، اما اثرات این پدیده و وجود ذرات معلق تا فردا در سطح استان پایدار خواهد بود.

در پایان، با توجه به سطح بالای آلایندگی به‌ویژه در مناطق مرزی، توصیه می‌شود گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.