به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛در منطقه عشایری چی چال در فاصله ۴۰ کیلومتری مرکز شهرستان ملکشاهی، سپاه امیرالمؤمنین استان با همکاری امور عشایری، دامپزشکی و بهداشت و درمان، رزمایشی تحت عنوان میز خدمت به عشایر برگزار کرد.

در این رزمایش، میز‌های خدمت برای درمان رنج‌های انسانی و همچنین مراقبت از دام‌ها برپا شد.

معاینات پزشکی رایگان اهالی و نظارت‌های دامپزشکی بر سلامت دام‌ها از جمله خدمات ارائه شده در این رزمایش بود.

همچنین ۱۳ کیلومتر از راه‌های عشایری این منطقه با همت اداره کل امور عشایری استان مرمت و بهسازی شد.