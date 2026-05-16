ورزشکاران منتخب استان یزد برای حضور در رقابتهای جایزه بزرگ دوومیدانی یادواره شهدای میناب و ناو دنا که ۳۱ اردیبهشت در بندرترکمن برگزار میشود، اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس هیئت دوومیدانی استان اعلام کرد که تیم منتخب دوومیدانی این استان در دو بخش بانوان و آقایان به مسابقات جایزه بزرگ دوومیدانی یادواره شهدای میناب و ناو دنا اعزام شد.
ابوالفضل شبانی گفت: در بخش بانوان مریم کاظمی، فاطمه محیطیزاده، ساناز امیریپور و زهرا حفظی و در بخش آقایان سبحان کردعلی نمایندگان یزد در این رقابتها خواهند بود.
وی ادامه داد: این مسابقات روز ۳۱ اردیبهشتماه در ورزشگاه قاندومی شهرستان بندرترکمن برگزار میشود و امیدواریم ورزشکاران یزدی بتوانند در این رویداد مهم عملکردی درخور ثبت کنند.