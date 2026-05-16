بیانیه پایانی اجتماع بزرگ حوزویان و امت حزب الله در حمایت از شیعیان مظلوم منطقه اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،در بیانیه پایانی اجتماع بزرگ حوزویان و امت حزب الله در حمایت از شیعیان مظلوم منطقه (بحرین، کویت، امارات و ...) با استناد به آیه شریفه «وَلَا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ» (هود، ۱۱۳)، ضمن محکومیت جنایات علیه شیعیان بحرین، تاکید شد که تاریخ نشان داده است دولتی که پناه ملت خویش نباشد، دیر یا زود از درون فرو خواهد پاشید.
متن بیانیه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَلَا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ» (سوره هود، آیه ۱۱۳)
ما شرکتکنندگان در این اجتماع، با استناد به مسئولیت دینی و اخلاقی خود در صیانت از خون مظلومان و حمایت از مستضعفان، و با نگاهی به وقایع دردناک و تکراری بحرین، صریحاً انزجار و محکومیت شدید خود را نسبت به تمامی جنایات، سرکوبهای سیستماتیک و اقدامات غیرانسانی جاری علیه ملت مظلوم، علمای دین و طلاب علوم دینی در این سرزمین اعلام میداریم.
اولاً: کرامت انسانی، خط قرمز تعالیم اسلام
اسلام دین عدالت و صیانت از جان و حیثیت انسانهاست. خداوند متعال میفرماید: «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» (اسراء، ۷۰). اقدامات سرکوبگرانه از قبیل بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، محرومیت از حقوق اساسی و فشار بر نهادهای علمی و مذهبی، نه تنها نقض صریح فرامین الهی، بلکه تعرض به کرامت انسانی است که در اسلام خط قرمز محسوب میشود. تداوم تلاش برای تضعیف جایگاه علما و طلاب، با فرمان الهی مبنی بر تکریم اهل علم در تضاد کامل است.
ثانیاً: نقض آشکار حقوق بنیادین بشر و پیمانهای جهانی
محدود کردن آزادی عقیده، سرکوب آزادی بیان و نقض سیستماتیک حقوق مذهبی، برخلاف تمامی معاهدات بینالمللی است که دولت بحرین به آنها متعهد شده است. این اقدامات، نقض مستقیم «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» (ICCPR) میباشد. سرکوب خشونتآمیز تجمعات مسالمتآمیز و پایمال کردن حقوق بنیادین شهروندان، جرمی بینالمللی است و مسئولیت آن متوجه عاملان و حامیان این سیاستهاست.
ثالثاً: هشدار نسبت به پیامدهای تفرقه مذهبی در جهان اسلام
تلاش برای هدف قرار دادن علمای دین و طلاب، تلاشی شوم برای قطع پیوند میان ملت و منابع هدایت الهی است. ما هشدار میدهیم که هرگونه اقدامی برای ایجاد تفرقه مذهبی و تخریب هویت اسلامی در بحرین، پیامدهای مخرب و گستردهای در سطح منطقه خواهد داشت.
سکوت در برابر این سیاستهای تفرقهافکنانه به منزله تأیید ظلم و گشودن راه برای بیثباتی بیشتر در کل امت اسلامی است. این گونه اقدامات ریشه در سیاستهای استعماری مستکبران عالم و دستاندازان به منابع امت اسلامی دارد و به سود آنها و نهایتاً به ضرر همه منطقه تمام خواهد شد و حاکمان منطقه نباید در این دام بیفتند و راه را برای اسرائیل بگشایند.
رابعاً: هشدار راهبردی به حاکمان؛ ملت، ستون خیمه قدرت است
ما بر اساس سنت تغییرناپذیر الهی و تجربه انکارناپذیر تاریخ تأکید میکنیم که ملتها هنگامی که یکپارچه، همسو و همراه باشند، بزرگترین نقطه اتکای بقا و ماندگاری هر حکومتی به شمار میروند. سیاستهای خشونتآمیز، ناعادلانه و نابخردانه، جز سست شدن پایههای قدرت و متزلزل گشتن ارکان حاکمیت، ثمرهای ندارند.
ما خیرخواهانه و از سر دغدغه عدالت هشدار میدهیم که تداوم این رویههای سرکوبگرانه علیه شهروندان، ساختار چنین دولتهایی را به سمت شکنندگی فزاینده سوق میدهد. بازنگری صادقانه در این سیاستها نه تنها تضمینکننده مصلحت دنیوی بلکه مایه نجات اخروی در پیشگاه خداوند متعال خواهد بود. تاریخ نشان داده است که دولتی که پناه ملت خویش نباشد، دیر یا زود از درون فرو خواهد پاشید.
در پایان، ما از تمامی آزادگان جهان، سازمانهای بینالمللی حقوق بشری، و نهادهای مستقل اسلامی میخواهیم:
۱. جنایات سیستماتیک جاری در بحرین را محکوم کرده و برای توقف آن فشار افکار عمومی ایجاد کنند.
۲. زمینه را برای ارسال کمکهای انساندوستانه و حقوقی به خانوادههای زندانیان و آسیبدیدگان فراهم سازند.
۳. با پوشش رسانهای مستقل، مانع از به فراموشی سپرده شدن بحران حقوق بشری در بحرین شوند.
ما امیدواریم با بازگشت به مسیر عدالت و حق، ظلم پایان یافته و حق مظلومان مستقر گردد. تا تحقق عدالت، صدای ملت بحرین خواهیم ماند.