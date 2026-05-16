ایستگاه حال خوب سلامت» در منطقه ۲۲ به مناسبت هفته ملی سلامت بر پا است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شهرداری منطقه ۲۲ تهران اعلام کرد: با هدف پایش سلامت شهروندان و ایجاد نشاط اجتماعی ایستگاه «حال خوب سلامت» برپا است.
در این ایستگاه که در قالب ۷ غرفه تخصصی طراحی شده، خدماتی جامع شامل پایش سلامت (فشار خون و قند خون)، مشاورههای تخصصی پزشکی و روانشناسی، آموزشهای شهروندی و خدمات حمایتی را به مراجعان ارائه و با هدف حمایت از بهداشت خانواده، بستهها و محصولات بهداشتی نیز در میان شهروندان توزیع می شود.
علاقهمندان میتوانند برای بهرهمندی از این خدمات، به مدت یک هفته هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۴ به ایستگاه مستقر در میدان المپیک مراجعه کنند.