فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: سرباز جانفدا «علیاکبر محمدی»، از سربازان وظیفهشناس پلیس استان، با اهدای اعضای بدن خود به تعدادی از بیماران جان دوباره بخشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمدقاسم طرهانی بیان کرد: «علیاکبر محمدی» از سربازان فرماندهی انتظامی استان، اواسط اردیبهشتماه سال جاری در حادثه رانندگی دچار عارضه مغزی شد و پس از چند روز تحمل وضعیت مرگ مغزی، در بیمارستان شهید رجایی قزوین به دیدار حق شتافت.
وی افزود: بنا به تصمیم خانواده این سرباز فداکار، قلب، کبد و کلیههای این مرحوم جهت پیوند به یکی از مراکز درمانی استان تهران منتقل شد و با موفقیت به بیماران نیازمندی که مدتها در انتظار پیوند بودند، اهدا شد.
فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد: مراسم تشییع پیکر این سرباز جانفدا روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشتماه در شهر الوند برگزار میشود.