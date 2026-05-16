به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمدقاسم طرهانی بیان کرد: «علی‌اکبر محمدی» از سربازان فرماندهی انتظامی استان، اواسط اردیبهشت‌ماه سال جاری در حادثه رانندگی دچار عارضه مغزی شد و پس از چند روز تحمل وضعیت مرگ مغزی، در بیمارستان شهید رجایی قزوین به دیدار حق شتافت.



وی افزود: بنا به تصمیم خانواده این سرباز فداکار، قلب، کبد و کلیه‌های این مرحوم جهت پیوند به یکی از مراکز درمانی استان تهران منتقل شد و با موفقیت به بیماران نیازمندی که مدت‌ها در انتظار پیوند بودند، اهدا شد.



فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد: مراسم تشییع پیکر این سرباز جانفدا روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه در شهر الوند برگزار می‌شود.