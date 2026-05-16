رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی از آغاز جهاد آموزشی ترویجی میدانی برای توسعه کشاورزی نوین و دانشبنیان در استان خبر داد و گفت: واحدهای الگویی موفق در تمامی زیربخشهای کشاورزی باید شناسایی شده و تجربیات کشاورزان پیشرو به سایر بهرهبرداران منتقل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدرضا اصغری در نخستین جلسه کمیته هماهنگی آغاز طرح ایجاد شبکه ملی مزارع الگویی کشاورزی در آذربایجانغربی افزود: هدف اصلی این اقدام، ارائه الگوهای موفق به کشاورزان و انتقال یافتههای پژوهشی در تمامی زیربخشهای کشاورزی است.
وی اظهار کرد: برای انتقال فناوریهای نوین و بهبود عملکرد در مزارع و باغات، همکاری مستقیم با کشاورزان ضروری است و مزارع الگویی کشاورزان پیشرو و موفق ظرفیت ارزشمندی برای افزایش تولید به شمار میروند، چرا که اختلاف عملکرد این مزارع با سایر مزارع بسیار معنادار است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی ادامه داد: این استان یکی از قطبهای مهم کشاورزی کشور محسوب میشود و رویکرد اصلی در برنامههای بخش کشاورزی، توسعه کشت محصولات کمآببر، کاهش مصرف آب، مدیریت منابع پایه تولید و کاهش هزینهها در کنار افزایش معیشت کشاورزان است.
اصغری با اشاره به اجرای طرح مزارع الگویی در سطح استان گفت: هر مرکز خدمات جهاد کشاورزی موظف است واحدهای موفق و الگویی حوزه خود را شناسایی کرده و از طریق فعالیتهای ترویجی، کشاورزان مناطق پیرامونی را با تجربیات و روشهای موفق این واحدها آشنا کند.
وی همچنین بر اهمیت اطلاعرسانی بهموقع هشدارهای هواشناسی و توصیههای ترویجی به کشاورزان تأکید کرد و افزود: این اقدام میتواند نقش مهمی در کاهش خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه داشته باشد، بهگونهای که در اواخر فروردینماه امسال با اطلاعرسانی بهموقع، از بخش قابل توجهی از خسارات ناشی از سرمای دیررس بهاره به درختان هسته دار و باغات میوه جلوگیری شد.
اصغری استفاده از ظرفیت فارغالتحصیلان نظام مهندسی کشاورزی در حوزه آموزش و ترویج را نیز ضروری دانست و گفت: ارائه خدمات به بیش از ۳۰۰ هزار بهرهبردار بخش کشاورزی در استان نیازمند بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای علمی و تخصصی است.
وی در پایان تأکید کرد: برنامهریزیها در بخش کشاورزی استان باید بر مبنای اصلاح الگوی کشت، توسعه کشت محصولات کمآببر، استفاده از سامانههای نوین آبیاری و اجرای سیاستهای سازمانی در راستای افزایش بهرهوری و پایداری تولید انجام گیرد.