به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس شورای اسلامی شهر آبادان گفت: نشست اعضای شورای اسلامی شهر آبادان امروز با حضور تمامی اعضا برای انتخاب شهردار برگزار شد.

محسن خزاعل افزود: در میان گزینه‌های مشخص‌شده، محمدرضا متور با هشت رای موافق به‌عنوان شهردار آبادان برگزیده شد.

او ادامه داد: مصوبه شورای شهر برای طی مراحل قانونی به کمیسیون تطبیق منطقه آزاد اروند ارسال خواهد شد و پس از تایید این کمیسیون، برای صدور حکم نهایی به وزارت کشور ارجاع می‌شود.

محمدرضا متور دو دوره به‌عنوان سرپرست شهرداری آبادان مشغول خدمت بوده است. پیش از این، یاسین کاوه‌پور شهردار آبادان بود.