به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست تخصصی انجمن مدرسان خانه تئاتر و انجمن صنفی مدرسان تهران، در محل تماشاخانه‌ی سیمرغ بنیاد بیدل دهلوی برگزار شد.

در این نشست، طرفین بر ضرورت تدوین «تفاهم‌نامه همکاری مشترک» در آینده نزدیک، به بحث و تبادل نظر پرداختند و مقرر شد در جلسات آتی، جزئیات اجرایی شدن آن، بررسی شود.

همچنین در ادامه ایده‌های مشترک جهت برقراری کلاس‌های آموزشیِ تخصصی و مستمر به منظور ایجاد بستری علمی و حرفه‌ای برای انتقال دانش و تجربه به هنرمندان و پیوند زدن تخصص آکادمیک به نیاز‌های اجرای صحنه‌ای، مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم بر آن شد تا پس از انجام هماهنگی‌های اولیه این امور اجرایی شود.

حمید ابراهیمی رئیس هیئت‌مدیره انجمن مدرسان خانه تئاتر، در پایان با اشاره به ظرفیت‌های اجرایی ۲ انجمن برای ایجاد تعاملی مشترک این نشست را گامی بلند در مسیر ساماندهی به حیاتِ آموزشی تئاتر دانست و گفت: امیدواریم این هم‌افزایی، شعله‌ای از آگاهی و تخصص را در تار و پود آموزش هنری کشور، روشن سازد.

در این نشست حمید ابراهیمی، عرفان پهلوانی، زکیه سیف، آیدا فرهمند، پریشاد مستوفی فرد، حامد شفیع خواه و بهروز مهرعلیان از سوی انجمن مدرسان خانه تئاتر و علی گودینی، عسل عصری ملکی، حمیدرضا صفار، حسین تهرانی، حسن پورگل محمدی، ندا قربانیان، امیر زریوند و لاله سیر از انجمن مدرسان تئاتر تهران حضور داشتند.