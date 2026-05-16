رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس گفت: امروز اقتدار ایران اسلامی، معادلات قدرت‌های جهانی را تغییر داده است.

سرمایه اصلی انقلاب، اعتماد مردم و باور به توان داخلی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،سردار رمضان شریف، صبح امروز در نشست تخصصی مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی، آجا، فراجا، سپاه و بسیج استان خراسان رضوی، با اشاره به اهمیت نقش رسانه در مدیریت افکار عمومی، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر مردم، ایمان و توان داخلی توانسته در برابر پیچیده‌ترین توطئه‌های دشمنان ایستادگی کند .

وی افزود: مهم‌ترین سرمایه هر مجموعه رسانه‌ای و روابط عمومی، اعتماد مردم است و اگر این اعتماد شکل بگیرد، پیام‌ها در شرایط بحران نیز اثرگذار خواهد بود.

سردار رمضان شریف،با بیان اینکه انقلاب اسلامی از پشتوانه‌ای بی‌نظیر همچون قرآن کریم و فرهنگ اهل‌بیت (ع) برخوردار است، افزود: جمهوری اسلامی در حوزه تولید پیام، دارای مزیت منحصربه‌فردی است و هرچه ارتباط ما با این منابع اصیل بیشتر باشد، موفقیت در میدان روایتگری نیز بیشتر خواهد شد.

اعتماد عمومی؛ سرمایه راهبردی رسانه‌ها

سردار شریف با تأکید بر اینکه اعتماد عمومی به‌راحتی به دست نمی‌آید، تصریح کرد: صداقت، دقت، سرعت عمل و شفافیت در اطلاع‌رسانی، از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری اعتماد مردم به رسانه‌هاست و اگر این سرمایه آسیب ببیند، بازسازی آن بسیار دشوار خواهد بود.

وی ادامه داد: روابط عمومی موفق است که هم توانمندی‌های سازمان خود را بشناسد و هم نقاط ضعف را بپذیرد و برای رفع آن تلاش کند؛ چراکه مردم واقعیت‌ها را در میدان زندگی لمس می‌کنند و هیچ مسئله‌ای از نگاه افکار عمومی پنهان نمی‌ماند.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس با اشاره به عملکرد برخی دستگاه‌های خدمات‌رسان در بحران‌های اخیر، بیان کرد: در حوادث و تهدیدات اخیر، برخی مجموعه‌ها مانند صنعت برق کشور خوش درخشیدند و همین عملکرد میدانی موجب افزایش اعتماد مردم به آنها شد.

اقتدار ایران نتیجه سال‌ها آمادگی و مجاهدت است

سردار شریف با اشاره به آمادگی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته با برگزاری رزمایش‌های متعدد و تقویت زیرساخت‌های دفاعی، خود را برای مواجهه با تهدیدات پیچیده آماده کرده است و همین آمادگی باعث شد دشمنان در رسیدن به اهداف خود ناکام بمانند.

وی افزود: دشمن تصور می‌کرد با فشار‌های سنگین و طراحی‌های امنیتی و رسانه‌ای می‌تواند جمهوری اسلامی را دچار بحران کند، اما ملت ایران با حضور در صحنه و حمایت از نظام، همه محاسبات آنان را بر هم زد.

شریف خاطرنشان کرد: امروز حتی تحلیلگران غربی نیز به این نتیجه رسیده‌اند که جمهوری اسلامی ایران کشوری نیست که بتوان با تهدید و فشار آن را وادار به عقب‌نشینی کرد.

دشمن از سرمایه اجتماعی ایران غافل مانده است

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس با اشاره به نقش مردم در اقتدار کشور اظهار کرد: بزرگ‌ترین سرمایه جمهوری اسلامی، مردم هستند و حضور ملت در میدان‌های مختلف، دشمن را دچار خطای محاسباتی کرده است.

وی افزود: دشمنان تصور می‌کردند با ایجاد فشار اقتصادی و عملیات روانی، مردم از نظام فاصله می‌گیرند، اما در مقاطع حساس، ملت ایران بار دیگر وفاداری خود را به انقلاب و رهبری نشان دادند.

سردار شریف تأکید کرد: امروز سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی نسبت به گذشته تقویت شده و این انسجام ملی، مهم‌ترین عامل بازدارندگی کشور در برابر تهدیدات خارجی است.

ایران اسلامی در برابر قدرت‌های جهانی ایستاده است

وی با اشاره به اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی با وجود برخورداری از تجهیزات پیشرفته نظامی، در برابر اراده ملت ایران نتوانستند به اهداف خود برسند و همین مسئله موجب تغییر رفتار و عقب‌نشینی آنان شد.

شریف تصریح کرد: دشمنان به‌خوبی می‌دانند که ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی‌ها تسلیم نخواهد شد و هرگونه اقدام علیه جمهوری اسلامی، با پاسخ قاطع مواجه می‌شود.

رئیس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در پایان با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین و روایت صحیح واقعیت‌ها گفت: فعالان رسانه‌ای و روابط عمومی‌ها وظیفه دارند با امیدآفرینی، تبیین دستاورد‌ها و تقویت اعتماد عمومی، در خط مقدم جنگ نرم دشمن ایفای نقش کنند.