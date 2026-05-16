پخش زنده
امروز: -
رئیس بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی صفیآباد دزفول افزایش ۵۶ کیلوگرمی تولید شیر در یک دوره شیرواری ۲۷۰ روزه را بیانگر ظرفیت ژنتیکی قابلتوجه نژاد گاومیش خوزستانی و اثربخشی برنامههای اصلاحنژادی در ارتقای عملکرد این دام ارزشمند دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود امیریرودبار با اشاره به اجرای تحقیقات مرتبط با طرح ملی اصلاح نژاد گاومیش خوزستان اظهار کرد: نتایج پژوهشهای انجامشده نشان میدهد گاومیش خوزستان از ظرفیت ژنتیکی بسیار بالایی برای پاسخگویی به برنامههای اصلاحنژادی برخوردار است.
وی با اشاره به دستاوردهای این پژوهش تصریح کرد: افزایش چشمگیر ۵۶ کیلوگرمی تولید شیر در یک دوره شیرواری ۲۷۰ روزه، بیانگر ظرفیت ژنتیکی قابلتوجه نژاد گاومیش خوزستانی و اثربخشی برنامههای اصلاحنژادی در ارتقای عملکرد این دام ارزشمند است.
امیری رودبار اظهار داشت:مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد با تشکیل نخستین هسته اصلاحنژادی گاومیش خوزستان، گام مؤثری در جهت بهبود پتانسیل ژنتیکی این دام ارزشمند برداشته است.
رئیس بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی صفیآباد دزفول تصریح کرد: بخشی از این طرح تحقیقاتی با هدف بررسی عملکرد فنوتیپی و ژنتیکی تولید شیر گاومیش خوزستان، بهصورت پژوهشی مشترک با دانشگاه و با راهنمایی مشترک محمدتقی بیگی نصیری، عضو هیئتعلمی دانشگاه منابع طبیعی اهواز، و محمود امیریرودبار، رئیس بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات صفیآباد، و همچنین با مشاوره تخصصی علیرضا جولازاده؛ عضو هیئتعلمی بخش تحقیقات علوم دامی این مرکز به انجام رسید.