نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی در بازدید از اورژانس نیمهکاره بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان ایوان، از پیگیری جدی برای تأمین اعتبار و تجهیزات این طرح خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛طرح ساخت اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان ایوان که کلنگزنی آن در سال ۱۴۰۱ با وعده بهرهبرداری ظرف مدت یک سال صورت گرفته بود، پس از گذشت ۴ سال و با وجود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی، همچنان به بهرهبرداری نرسیده است.
در همین راستا، همتی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی در بازدید از این اورژانس نیمهکاره، ضمن بررسی روند پیشرفت فیزیکی و مشکلات موجود، بر عزم جدی خود برای پیگیری تکمیل و تجهیز آن تأکید کرد و قول مساعد داد که با همکاری و همراهی مسئولان در تهران و استان، این طرح را در اولویت کاری خود قرار دهد تا در آینده نزدیک شاهد بهرهبرداری از آن باشیم.