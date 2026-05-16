رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه ثبات منطقهای و پایان دادن به تنشهای فزاینده در رابطه با ایران را خواستار شد و تاکید کرد که اقدامهای تحریکآمیز اسرائیل باید پایان یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آناتولی، رئیس جمهور ترکیه، در مسیر بازگشت از قزاقستان به کشورش، اعلام کرد که ترکیه به تلاش برای همکاری منطقهای قویتر، قابلیتهای دفاعی عمیقتر و تجدید تعامل دیپلماتیک با متحدان ناتو و اتحادیه اروپا ادامه خواهد داد و در عین حال ثبات در خاورمیانه را خواستار است.
اردوغان روز جمعه در پرواز بازگشت از قزاقستان، با اشاره به تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به خبرنگاران گفت: ابتدا باید تحریکات اسرائیل خنثی شود و سپس صلح واقعی برقرار شود.
او خاطرنشان کرد که تحریکات بیپایان اسرائیل از جمله عوامل اصلی بحران منطقهای جاری است.
وی همچنین هشدار داد که تلآویو در پی گسترش جنگ در سراسر خاورمیانه برای جاهطلبیهای خود است.
رئیس جمهور ترکیه گفت که این کشور به تلاشهای حداکثری خود برای جلوگیری از تبدیل آشفتگی فعلی به بحرانی پیچیدهتر ادامه خواهد داد. وی ضمنا تصریح کرد که مشکلات منطقهای باید توسط خود کشورهای منطقه حل شوند.
اردوغان افزود: اگر ثبات پایدار در منطقه مورد نظر است، همه باید محاسبات کوتاهمدت را کنار بگذارند. کشورها باید از حقوق شهروندان خود دفاع کنند، نه از منافع بازیگران خارج از منطقه.
او همچنین عنوان کرد که صلح پایدار در خاورمیانه مستلزم پایان دادن به اقدامات تنشزا و محاسبات سیاسی کوتاهمدت است.