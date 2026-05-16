معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه گفت:منشور «حوزه پیشرو و سرآمد» با ترسیم رسالتی فراملی برای حوزه‌های علمیه، آنها را از یک نهاد صرفاً آموزشی به بازیگری مؤثر در عرصه جهانی ارتقا می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،.حجت‌الاسلام والمسلمین سید مفیدحسینی کوهساری معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه گفت: این سند راهبردی با تأکید بر هویت تمدن‌ساز اسلام، ضرورت بازتعریف مأموریت حوزه‌ها در مواجهه با بحران‌های فکری و اخلاقی جهان معاصر را یادآور می‌شود و نقشی فعال برای آنها در تولید اندیشه، مرجعیت علمی، کنشگری فرهنگی و دیپلماسی دینی قائل است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مفید حسینی کوهساری افزود: منشور تاریخی حوزه پیشرو و سرآمد که از سوی امام شهید ما به مناسبت یکصدمین سالگرد بازتأسیس حوزه‌های علمیه صادر شده است، از یک منظر، سندی بین‌المللی و منشوری جهانی به شمار می‌آید؛ به‌گونه‌ای که ابعاد جهانی و بین‌المللی در سراسر این منشور مورد توجه و تصریح قرار گرفته است. به شکلی که می‌توان این منشور را منشور حوزه‌ای جهانی‌اندیش، امت‌ساز و تمدن‌آفرین تلقی کرد.

به گفته وی منشور حوزه پیشرو و سرآمد، که در بیش از یکصد و پنجاه واژه و تعبیر آن نماد‌ها و شاخص‌های بین‌المللی مشاهده می‌شود، منشوری است که در تمامی بخش‌های آن نگاه بین‌المللی حاکم است. همچنین در نگاهی به تاریخ هزارساله حوزه‌های علمیه، کانون‌های مختلف جغرافیایی این حوزه‌ها در طول هزار سال فعالیت و سیر تاریخی آنان مورد توجه و تذکر قرار گرفته است.

معاون معاون بین‌الملل حوزه‌های علمیه گفت: در ارکان هویت‌ساز حوزه‌های علمیه، حضرت امام شهید ابعاد بین‌المللی را به‌صورت کامل مورد توجه و اهتمام قرار می‌دهند و به‌طور خاص، به انقلاب اسلامی به‌عنوان مولود حوزه‌های علمیه، به‌مثابه یک رویداد بزرگ بین‌المللی و جهانی که در عرصه بین‌الملل الهام‌بخش و الگوساز است، در این پیام توجه ویژه شده است.

وی اضافه کرد: این منشور، در عین برخورداری از ابعاد متنوع و گوناگون، از یک منظر، منشوری جهانی، تمدنی و بین‌المللی به شمار می‌آید که در تمامی اضلاع و ارکان آن، نگاه جهانی و بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است.