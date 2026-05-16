به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دوستداران و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) امشب همزمان با سالروز شهادت امام جواد علیه السلام با حضور در حرم مطهر اخت الرضا حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به عزاداری و سوگواری پرداختند.

فردا نیز دسته عزای خادمان و زائران حرم مطهر بانوی کرامت در سالروز شهادت امام جواد علیه السلام در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام در قالب مجلس ذکر مصیبت آغاز می‌شود و به سمت حرم مطهر بانوی کرامت حرکت خواهد کرد.