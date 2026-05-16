به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،ناصر عتباتی رئیس با اعلام این خبر بیان داشت: با هویت س– ج مرتکب قتل عمد مرد مسلمان در سلماس شده بود که از آن تاریخ بازداشت و با طی مراحل دادرسی حکم قصاص نفس وی صادر شده بود.

عتباتی ادامه داد: در لبیک به منویات رهبر شهید (رضوان ا...) و پیشبرد اهداف فرهنگی قوه قضائیه در نهادینه کردن فرهنگ صلح و سازش در بین آحاد ملت شهید پرور ایران اسلامی و در راستای پویش به حرمت خون پاک شهدای جنگ رمضان می‌بخشم، تلاش‌ها برای اخذ رضایت از اولیای دم در حوزه قضایی سلماس شروع شد.

وی افزود: با تلاش مضاعف، جهادی و شبانه روزی دادستان سلماس، پاکی سرعشیره، هسته جهادی بخشایش، اعضای شورا‌های حل اختلاف، ریش سفیدان و معتمدین محلی، اولیای دم با بزرگواری محکوم علیه را بخشیدند و با این بخشش که نشان از روحیه بلند این عزیزان است زندگی دوباره به وی بخشیدند.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: این سازش که پنجمین سازش پرونده قتل عمد استان در سال جاری است از برکات خون پاک شهیدان جنگ رمضان خاصه رهبر عزیز شهید بود که اتفاق افتاد و انشا ا... در ادامه نیز شاهد گذشت و صلح و سازش بیشتر در عاوی و اختلافات باشیم.