رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از سازش پنجمین پرونده قتل عمد استان به حرمت خون پاک شهدای جنگ رمضان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،ناصر عتباتی رئیس با اعلام این خبر بیان داشت: با هویت س– ج مرتکب قتل عمد مرد مسلمان در سلماس شده بود که از آن تاریخ بازداشت و با طی مراحل دادرسی حکم قصاص نفس وی صادر شده بود.
عتباتی ادامه داد: در لبیک به منویات رهبر شهید (رضوان ا...) و پیشبرد اهداف فرهنگی قوه قضائیه در نهادینه کردن فرهنگ صلح و سازش در بین آحاد ملت شهید پرور ایران اسلامی و در راستای پویش به حرمت خون پاک شهدای جنگ رمضان میبخشم، تلاشها برای اخذ رضایت از اولیای دم در حوزه قضایی سلماس شروع شد.
وی افزود: با تلاش مضاعف، جهادی و شبانه روزی دادستان سلماس، پاکی سرعشیره، هسته جهادی بخشایش، اعضای شوراهای حل اختلاف، ریش سفیدان و معتمدین محلی، اولیای دم با بزرگواری محکوم علیه را بخشیدند و با این بخشش که نشان از روحیه بلند این عزیزان است زندگی دوباره به وی بخشیدند.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: این سازش که پنجمین سازش پرونده قتل عمد استان در سال جاری است از برکات خون پاک شهیدان جنگ رمضان خاصه رهبر عزیز شهید بود که اتفاق افتاد و انشا ا... در ادامه نیز شاهد گذشت و صلح و سازش بیشتر در عاوی و اختلافات باشیم.