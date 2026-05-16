وزش باد شدید همراه با گرد و خاک آسمان استان‌های کرمانشاه، ایلام، لرستان و برخی نواحی کردستان و خوزستان را غبارآلود کرده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما گرد و غبار و افت کیفیت هوا در ایلام منجر به تعطیلی تمام دستگاه‌های اجرایی، ادارات و بانک‌های این استان شد.

سازمان هواشناسی، وزش باد شدید و گرد و غبار را برای استان‌های همدان، مرکزی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، قم، اصفهان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و سیستان و بلوچستان هم پیش بینی و درباره این پدیده هشدار نارنجی صادر کرده است.