به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در شرایطی که برخی فروشندگان لوازم خانگی نه برچسب قیمت دارند و اجناس را احتکار می کنند، محمد علیجانی در رهنان اصفهان، با مروت و مردانگی، کالای قدیم را به نرخ قبل می‌دهد، شفاف قیمت می‌زند و با انصاف، روزی حلال برای زن و بچه‌اش کسب می کند.

در روزهایی که برخی از فروشندگان لوازم خانگی حتی از برچسب قیمت کالا خودداری می‌کنند و برخی هم جنس نمی‌فروشند تا گران‌تر بفروشند، آقای علیجانی مسیر دیگری رفته است.

گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار خبرگزاری صداوسیما مرکز اصفهان

این کاسب با انصاف روی هر کالا دو قیمت می‌نویسد: یکی قیمت بازار آزاد، یکی قیمت فروشگاه خودش با ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزان‌تر. کالاهای قدیمی را به نرخ قبل و کالاهای جدید را با سود متعارف ۷ تا ۱۰درصد عرضه می‌کند.

آقای علیجانی این فروشنده لوازم خانگی در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیمای اصفهان گفت: «اگر من گران بفروشم و دامن بزنم به گرانی، همه اجناس بی رویه باافزایش قیمت عرضه می شود. در این شرایط پساجنگ، باید در کنار مردم و هموطنانمان بایستیم، نه روی شانه‌شان سوار شویم.»

اما این کاسب رهنانی یک قدم فراتر رفته است. او برای مردم عادی، کالاها را با شش قسط بدون سود عرضه می کند و برای خانواده‌های جنگ‌زده‌ای که خانه‌شان آسیب دیده، تا ۱۰ قسط در نظر گرفته است .

حجت‌الاسلام حسین محمدی، امام جمعه رهنان، با حضور در این فروشگاه از منش و روش این کاسب با انصاف تقدیر کرد و گفت: «کسبه منطقه رهنان، بیشترشان با وجدان و امین هستند و در کنار مردم ایستادند.»

یکی از مشتریان به خبرنگار ما گفت: «آقای علیجانی مرد باانصافی است. کالا را ده درصد ارزان‌تر از بازار می‌دهد، قسط هم می‌دهد. این روزها کی این کار را می‌کند؟»

